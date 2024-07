Gazzettino - Affare Samardzic: il Milan continua a cercare di inserire Adli nella trattativa, ma in quel caso andrebbe pagata una parte dell'ingaggio

vedi letture

Il Milan fa sul serio per Lazar Samardzic che avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento in rossonero. Al momento però l'affare è in stand-by perchè, come spiega Il Gazzettino in edicola nella giornata di oggi, il club rossonero continua a cercare di inserire Yacine Adli nella trattativa, ma in quel cado andrebbe pagata una parte dell'ingaggio.

Questi i numeri di Samardzic con la maglia dell'Udinese nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 34

MINUTI IN CAMPO: 2382'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 2