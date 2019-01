GDM - Milan, accordo totale con lo Sporting per Tiago Djalò

Dopo aver portato avanti la trattativa nei giorni scorsi, Milan e Sporting CP hanno raggiunto l'accordo totale per Tiago Djalò, difensore centrale classe 2000. Si tratta di un giovane di grande prospettiva sul quale lavorava da tempo anche la Lazio, oltre alle due squadre di Manchester in Premier League. Era a scadenza di contratto, ma il Milan l’ha voluto subito con l'intenzione di aggregarlo in un primo momento alla Primavera.

Il giocatore è atteso a Milano già lunedì per la firma dell'accordo. I portoghesi hanno chiesto e ottenuto una clausola che impedirà al Milan di rivendere Djalò al Porto e al Benfica (le rivali dello Sporting). I rossoneri, in attesa di novità sul fronte Piatek, portano dunque a casa un altro talento di grande avvenire.