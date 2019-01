GDM - Milan, nuovi contatti per il ritorno di Deulofeu

Paquetà, Piatek e... Deulofeu? Il Milan insiste ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni. Il club rossonero però non molla, anzi sta preparando un nuovo assalto, quindi una possibile nuova offerta per convincere gli inglesi a lasciar andare lo spagnolo per tornare a vestire rossonero.

Restando in tema entrate, si allontana Carrasco, sempre più in orbita Inter, come raccontato in queste ultime ore, nell'ambito di un'operazione legata al futuro di Candreva che può fare il percorso inverso e trasferirsi al Dalian.