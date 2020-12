Genoa, il mercato per Ballardini: obiettivo Musacchio per la difesa

La priorità del mercato del Genoa anche dopo il ritorno di Davide Ballardini in panchina al posto di Maran è quella di acquistare un regista difensivo. Il nome preferito è quello dell'argentino in uscita dal Milan Mateo Musacchio. Il giocatore ha chiesto di andare via per poter giocare con continuità e difficilmente i rossoneri si opporranno. Poi si punterà all'acquisto di una mezzala. Intanto proprio nei confronti del Milan è arrivato un deciso "no" alle avances mosse per Scamacca, che è in prestito dal Sassuolo ma che il Genoa non ha nessuna intenzione di lasciar partire a gennaio. A riportarlo è Il Secolo XIX.