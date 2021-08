Hauge in uscita: Eintracht e Wolfsburg in pressing

Il giovane Hauge sembra destinato a lasciare il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la linea del club rossonero è chiara: il norvegese potrà salutare solo nel caso di offerte in linea con la sua valutazione, che si aggira intorno ai 15 milioni. Eintracht Francoforte e Wolfsburg hanno messo gli occhi sul giocatore, ma le cifre proposte finora non sono state prese in considerazione.