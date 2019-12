Ibra è già svincolato: non sarebbe necessario aspettare gennaio per tesserarlo

Il comunicato dello scorso 13 novembre che recitava così: "I Los Angeles Galaxy annunciano oggi che Zlatan Ibrahimovic non tornerà per la stagione MLS 2020. Il club e il giocatore hanno deciso di separarsi in modo consensuale" si prestava a due possibili interpretazioni. La versione che andava per la maggiore era che fosse una nota ufficiale per spiegare le ragioni del mancato rinnovo di contratto in essere e che l'accordo sarebbe scaduto regolarmente il 31 dicembre 2019 e non che il contratto terminasse da subito. In realtà, secondo quanto riferito da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic sarebbe già attualmente svincolato dai LA Galaxy. Non sarà necessario, dunque, per il Milan o per qualsiasi altro club interessato ad Ibra, aspettare l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato per tesserarlo e per poterlo schierare in campo.