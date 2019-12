Ibra, secondo i bookmakers sarà Milan

Comunque andrà il prossimo club di Zlatan Ibrahimović sarà nel campionato italiano. Come è già stato ampiamente riportato lo svedese in una lunga intervista a GQ Italia ha affermato come la prossima sfida che coglierà sarà nella nostra Serie A e in particolare in una squadra che deve tornare a vincere. Le sue parole, chiare e precise, sembrano una dichiarazione d'amore al Milan così intesa anche dalle più importanti società di betting. Se prima dell'uscita dell'intervista, gli analisti di Sisal Matchpoint davano il Bologna a 1,90 e i rossoneri a 2,25, quest'oggi le quote si sono completamente ribaltate con il Milan che scende a 1,40 e i rossoblù che inseguono a 2,50. A riportarlo è Agipro.