Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Ibrahimovic non piace la Cina. Zlatan - osserva la rosea - non disdegna il colore dei soldi, ma ha già optato altre volte per scelte legate più alla sua immagine che al conto in banca (tra l’altro già cospicuo). Al momento non ci sono tanti altri posti dove potrebbe guadagnare più di quello che gli offre il Milan.