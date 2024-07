Il ds del Dortmund: "Non è l'ideale iniziare la stagione con 4 attaccanti. Ho parlato con Fullkrug"

Il Milan ha individuato in Niclas Fullkrug l'obiettivo ideale per completare il reparto offensivo da dare in dotazione al nuovo allenatore Paulo Fonseca. L'attaccante tedesco è arrivato l'estate scorsa al Borussia Dortmund che, però, in questa sessione estiva ha comprato il suo nuovo attaccante titolare, Serhou Guirassy, vice-bomber della Bundesliga l'anno passato con la maglia dello Stoccarda. Per questo il calciatore potrebbe voler cambiare aria e anche il Borussia si potrebbe ritrovare a vendere il suo giocatore.

Oggi la Sport BILD ha riportato le parole del direttore sportivo Sebastian Kehl: "Serhou ci darà più opzioni e ci migliorerà. Non vediamo l'ora di averlo con noi. Potrebbe ancora succedere qualcosa in quella posizione. Ci rendiamo conto che non è ideale iniziare la stagione con quattro attaccanti. Ho parlato con Niclas, ovviamente, anche prima di ingaggiare Serhou. Trovo tutti i ragazzi molto ambiziosi nelle trattative. Si tratta degli obiettivi del club, e una situazione competitiva fa parte di questo. Questo è anche il modo in cui ho percepito Fülle. Alla fine, migliorare ci aiuta tutti”.