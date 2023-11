Il Fenerbahce ci riprova per Krunic: nuovi contatti nei prossimi giorni, offerta stimata sui 7/8 milioni

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei rumors provenienti dalla Turchia per quel che riguarda il rinnovato interesse del Fenerbahce per Rade Krunic. Nella giornata di oggi il portale Sporx torna sull'argomento, spiegando come il bosniaco resti a tutti gli effetti il primo obiettivo per il centrocampo della società di Istanbul.

Nei prossimi giorni i dirigenti turchi avranno un contatto col Milan, si legge, e in casa Fenerbahce c'è ottimismo in merito alla possibile fumata bianca. Anche perché, a differenza dell'estate scorsa, ora Krunic sarebbe interessato all'ipotesi anche grazie alla mediazione di Edin Dzeko. Per il suo cartellino, però, il club turco non offrirà più di 7-8 milioni di euro.