Il futuro di Adli: "Legato al Milan, ma la Fiorentina mi sta dando tanto. Vedremo a fine stagione"

vedi letture

"In questo momento sto bene, ho passato un mese fuori con un brutto infortunio alla caviglia e sto riprendendo piano piano il ritmo capendo cosa posso fare. Comunque sto meglio e cerco di dare il massimo per tornare al mio miglior livello prima possibile". Parla così Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina in prestito dal Milan, che ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto sulla stagione personale e di squadra, con un occhio al futuro.

Il centrocampo della Fiorentina è cambiato molto in queste ultime settimane, non solo per l'arrivo di Fagioli. "Abbiamo cambiato anche sistema di gioco, è un bene per la Fiorentina vedere che tutti sono ad un livello alto, io personalmente cercherò di rientrare nel modo migliore possibile per aiutare i compagni. In questo momento non so se sarò più davanti alla difesa o mezzala, ma sarò pronto per giocare in qualsiasi posizione. Al momento il centrocampo della Fiorentina gira bene".

Com'è stata questa sosta? "La verità è che abbiamo un gruppo super concentrato, che lavora forte e cerca di mettere tutti allo stesso livello fisico e atletico. Quando si vince la settimana poi passa più facilmente, ma come ho detto siamo rimasti concentrati anche nella pausa perché c'è ancora tanto da fare con tanti impegni importanti che arrivano".

Tra poco torna la Conference League. "Una coppa che ho conosciuto quest'anno, posso dire che è veramente difficile arrivare in fondo. Tutte le partite sono tosta, soprattutto in trasferta, tutti giocano al massimo ed è comunque una competizione europea dove è difficile arrivare in fondo. Noi andremo in Slovenia (contro il Celje, ndr) per fare una bella partita e cercare di prendere un bel vantaggio per il ritorno. Per ora abbiamo l'obiettivo di passare il turno, senza pensare a semifinale o finale".

In campionato siete un po' scesi in classifica: la Champions è ancora un obiettivo possibile? "Il campionato è ancora molto aperto, siamo tutti vicini e tutto è possibile. Cercheremo di rimanere concentrati per dare il massimo in ogni partita. Abbiamo ancora scontri diretti e faremo il possibile. Adesso è difficile darsi un obiettivo chiaro. Il campionato è molto aperto e può succedere di tutto. Dobbiamo finire bene".

Il momento di Moise Kean: vi sentite un po' più forti con lui? "Penso che stia facendo una grande stagione, è molto concentrato e sta dando tanto a questa squadra. Sappiamo di poter contare su di lui, ci servirà tanto in queste partite, abbiamo bisogno di un Kean al 100% e se sta bene e segna con questa continuità possiamo sognare".

Il futuro di Adli, in prestito alla Fiorentina dal Milan. "Il mio obiettivo è finire la stagione al meglio e portare la Fiorentina il più in alto possibile, poi quello che succederà lo vedremo a fine stagione. Certo è che il Milan è un club importante, ho passato due anni straordinari dove mi sono legato tantissimo al club, ma anche la Fiorentina mi sta dando tanto. Quindi vedremo a fine stagione cosa succederà. Ora penso solo a vincere le partite e portare qua a Firenze qualcosa di importante".

Da spettatore esterno, chi vedi favorito per lo scudetto? "In Italia l'Inter è al momento la squadra più forte, con tanti impegni bisogna vedere come riusciranno a gestirli. Il Napoli gioca una sola gara a settimana e ha forse il calendario più favorevole. L'Atalanta spingerà fino alla fine e può essere la sorpresa, ma penso che se l'Inter non sbaglia vincerà lo scudetto".