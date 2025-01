Il Giornale - Il Milan stringe su Rashford: prestito e ingaggio condiviso

Secondo quanto riferisce Il Giornale in edicola questa mattina, il Milan fa sul serio per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United su ci sono però anche Borussia Dortmund e Juventus. L'affare si potrebbe fare in prestito a patto che il club inglese paghi una parte dell'ingaggio dell'attaccante inglese che piace molto al Diavolo anche la sua duttilità visto che può essere impiegato sia come esterno che come punta centrale.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4