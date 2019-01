Il Giornale - Milan, Falcao pista molto fredda

Il Milan è sempre alle prese con il caso Higuain. Il Pipita potrebbe lasciare il club rossonero a gennaio, complicando ulteriormente i piani di Leonardo. Come riporta il quotidiano Il Giornale, per il Milan sarebbe difficile trovare soluzioni all’altezza in questo mercato di gennaio. Piatek è un profilo che piace, ma difficilmente lascerà il Genoa. Resta vivo l’interesse per Falcao del Monaco, pista comunque molto fredda.