Il Giornale - Milan-Leao, ancora nessun accordo per il rinnovo. Chelsea pronto ad un'offerta monstre: 100 milioni

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, il cuo contratto scade nel 2024: come riferisce stamattina Il Giornale, per ora le parti non hanno trovato ancora l'accordo per firmare il prolungamento. Al portoghese non mancano gli estimatori, in particolare il Chelsea che sarebbe tornato alla carica con un ingaggio monstre e un’offerta di 100 milioni di euro al club di via Aldo Rossi.