In vista della prossima stagione, in casa rossonera deve ancora essere presa una decisione su chi ci sarà sulla panchina del Milan: secondo Il Giornale, Ivan Gazidis, ad del club di via Aldo Rossi, starebbe spingendo per affidare la formazione milanista ad un grande allanatore starniero come Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham.