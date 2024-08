Il mercato in uscita del Milan è in fermento: dopo Pobega è il turno di Adli e Bennacer

Dopo aver fatto quello che doveva sul fronte delle entrate, in questi ultimi giorni di calciomercato il Milan si starebbe dedicando soprattutto alle uscite degli esuberi della formazione di Paulo Fonseca, coloro i quali non rientrerebbero nelle rotazioni per intenderci,i perché ricordiamo che l'intenzione della dirigenza rossonera è quello di mettere a disposizione dell'allenatore portoghese una rosa competitiva da massimo 25 giocatori.

In questa non vi rientrerà Tommaso Pobega, passato in prestito con diritto di riscatto al Bologna, e Yacine Adli, con il quale il Milan è stato piuttosto onesto comunicandogli la possibilità di trovarsi una nuova squadra. Un'altra stagione come quella del 22/23, dove collezionò solo spezzoni di partita per un totale di 140 miseri minuti, il centrocampista franco-algerino non ha alcuna intenzione di viverla, motivo per il quale, scrive Tuttosport, il suo entourage si sarebbe immediatamente messo alla ricerca fra Spagna, Francia ed Inghilterra di un'offerta che soddisfi il calciatore ma anche il club.

In questo caso non si può neanche parlare di rottura, se non tecnica, visto che i rapporti fra Adli ed il Milan sono sempre stati idilliaci, ma Fonseca il classe 2000 non lo prenderebbe proprio in considerazione, al punto che non se lo sarebbe portato dietro neanche per la trasferta di Parma. In Emilia Romagna ci è invece andato Bennacer, anche lui sul punto di lasciare il Diavolo in questo calciomercato.

C'è da dire che la situazione qua è diversa, perché a differenza di Adli, l'algerino potrebbe rimanere in rossonero nel momento in cui non arrivasse un'offerta convincente dall'Arabia Saudita. L'intenzione del Milan è quella di guadagnare almeno 30 milioni di euro dal suo cartellino, soldi che verrebbero immediatamente reinvestiti in Manu Koné del Borussia Monchengladbach, profilo che, scrive Tuttosport, è stato da tempo individuato come un profilo gradito a club e allenatore. Qualora tutto ciò non dovesse accadere, però, c'è da dire che Bennacer rimarrebbe comunque volentieri a Milano.