Il Milan cerca un vice-Donnarumma: spunta Neto del Barcellona

Il Milan è alla ricerca di un vice Donnarumma. In pole c’è sempre Begovic, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno valutando anche altre piste. Piace il giallorosso Antonio Mirante, ma la Roma continua a considerarlo incedibile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili al vaglio c’è anche quello di Neto, estremo difensore del Barcellona. La rivoluzione in atto in casa blaugrana potrebbe coinvolgere anche il brasiliano, il quale potrebbe partire in prestito.