Il Milan continua a tenere d'occhio Ceballos: quanto costa

Quando si è parlato del calciomercato del Milan, in questi ultimi anni, un nome che è spesso tornato sotto la lente di ingrandimento è stato quello del centrocampista spagnolo Dani Ceballos. I rossoneri, con il tempo, lo hanno cercato quando è esploso come talento al Betis Siviglia, dopo la sua prima esperienza al Real Madrid, dopo il prestito all'Arsenal e ancora oggi con il calciatore classe 1996 è tornato ai Galacticos dalla stagione 2021. Ciononostante Ceballos non ha mai trovato troppo spazio ed è relegato a ruolo di riserva nella formazione di super campioni di Ancelotti.

Il quotidiano spagnolo El Mundo oggi ripropone questa indiscrezione, sottolineando come il Milan stia tenendo d'occhio Dani Ceballos anche in questo periodo. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 quindi per prenderlo i rossoneri - o chiunque sia interessato - dovrà pagare la cifra richiesta al Real Madrid. Al momento, secondo quanto viene riferito, il prezzo del cartellino di Ceballos è fissato sui 10 milioni di euro.