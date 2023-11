Il Milan è disposto a spendere 2-3 milioni a gennaio per Juan Miranda

Juan Miranda è stato da tempo individuato come il nuovo vice Theo Hernandez. Il terzino spagnolo in forza al Betis Siviglia va in scadenza di contratto al termine di questa stagione e non rinnoverà il suo accordo con gli andalusi. I rossoneri, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, sono già a buon punto per mettere le mani sul giocatore ma sarebbero anche disposti a spendere 2-3 milioni già a gennaio per anticipare l'arrivo del classe 2000. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.