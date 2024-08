Il Milan ed il nodo vice-Maignan, sciolto da Zlatan Ibrahimovic

L'infortunio di Sportiello ha messo un po' spalle al muro il Milan, che al momento in rosa non avrebbe un vice-Maignan di ruolo stando a Il Corriere dello Sport. Per ovviare a questo problema, nel corso di questo calciomercato, la dirigenza rossonera ha valutato diversi profili provenienti dalla Serie A, come ad esempio Simone Scuffett e Andrea Consigli, ma alla fine si è preferito sfruttare quelle risorse, seppur minime, in altri colpi più funzionali, come ad esempio Youssouf Fofana.

Chi sarà dunque il vice-Maignan fino a quando Sportiello non tornerà? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic proprio nel corso della conferenza stampa di presentazione del centrocampista francese, nel corso della quale ha promosso il giovane Lorenzo Torriani a secondo portiere del Milan con le seguenti parole: "Torriani sarà il vice di Maignan, poi quando tornerà Sportiello, avranno concorrenza. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti".