Il Milan punta a sfoltire la rosa dagli esuberi: Romero in orbita Monza

Oltre a lavorare per regalare a Paulo Fonseca nuovi innesti che possano rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione, il Milan starebbe lavorando anche per liberarsi di quelli che vengono definiti in gergo "gli esuberi", come confermato direttamente dallo stesso Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore portoghese, dove ha detto che: "Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23".

Fra i possibili partenti in casa Milan c'è anche il giovanissimo Luka Romero, arrivato l'anno scorso a parametro zero dalla Lazio. Dopo il prestito, piuttosto soddisfacente, all'Almeria, il talento argentino potrebbe essere girato anche in questo calciomercato con la stessa formula, ma in Serie A. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luka Romero potrebbe rientrare nell'orbita del Monza, sempre molto attento ai giovani profili.