Il Milan stringe per Pavlovic ed Emerson: è la settimana giusta

Il Milan è ancora fermo sul mercato: l'unico acquisto dei rossoneri - comunque importante - è stato Alvaro Morata che però arriverà solo dopo che la squadra sarà tornata dagli Stati Uniti. Per il resto c'è ancora calma piatta, nonostante i diversi giocatori presi in considerazione dalla dirigenza rossonera in diversi ruoli. Nello specifico nei prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dei due colpi in difesa: il centrale Strahinja Pavlovic e il terzino Emerson Royal.

La Gazzetta dello Sport oggi parla delle due trattative e afferma che questa sarà la settimana giusta per farle arrivare entrambe in porto. Per quanto riguarda Pavlovic si aspetta che il Salisburgo accetti nei prossimi giorni l'offerta da 20 milioni. Allo stesso tempo si spera che il Tottenham possa dare l'ok per l'offerta da 15 milioni per il terzino brasiliano. Entrambi i giocatori hanno già dato l'ok al trasferimento. In particolare l'arrivo di Pavlovic potrebbe spingere Malick Thiaw lontano da Milanello, verso il Newcastle.