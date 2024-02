Il Milan stuzzicato da Zirkzee: vantaggi e rischi di un'eventuale operazione

Questa mattina la Gazzetta dello Sport propone un vero e proprio casting per il centravanti del Milan, con qualche mese d'anticipo. La dirigenza rossonera entrerà nel merito e nel vivo della faccenda solo quest'estate ma è innegabile che sulla lista di Furlani, Moncada e tutta la loro squadra ci siano già diversi nomi interessanti. Uno di questi è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che i rossoneri già in passato avevano messo nel mirino.

Per la rosea il vantaggio più grande sarebbe quello di avere un attaccante che conosce bene il campionato, che ha margini di crescita e che sembra non sentire la pressione: tre partite favolose a San Siro quest'anno, sul palcoscenico più importante. Inoltre a un modo di giocare che sarebbe utile per ogni squadra. Chiaro che il salto in un grande club è sempre da valutare e con il Milan, Zirkzee si misurerebbe con difese più chiuse e magari con un altro allenatore: seppure Motta sia un cadidato per la panchina del Milan, non è detto che sarà necessariamente lui il prossimo tecnico rossonero, anzi la situazione è più che mai incerta.