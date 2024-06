Il Milan torna a seguire Chukwuemeka. I contatti c'erano già stati la scorsa estate

A volte ritornano: non è né una citazione né un riferimento a qualche amore disperato, quanto al calciomercato del Milan che deve ancora prendere piede in questa estate che vede il passaggio di consegne da Pioli a Fonseca sulla panchina rossonera.

La dirigenza del Diavolo va in cerca di rinforzi soprattutto per il reparto di centrocampo, in cui è ormai noto l'interesse del Milan per Youssouf Fofana. Profilo molto muscolare, grande recuperatore di palloni in forza al Monaco, con cui è in scadenza tra un anno, avrebbe dalla sua una promessa da parte della società monegasca a proposito di una cessione dopo Euro 2024 per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Ma non c'è solo Fofana, perché si segnala appunto anche un ritorno di fiamma su un obiettivo del recente passato. Si tratta di Carney Chukwuemeka, giovane centrocampista inglese del Chelsea già sondato sia l'estate scorsa che nel corso dell'ultima finestra di trasferimenti invernale, e reduce da una stagione con 12 presenze e 2 gol nella prima squadra dei Blues.