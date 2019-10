Il Milan torna alla carica per Rugani-Demiral. Ma la Juve deciderà con calma

In vista del mercato invernale, scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando l'idea di aggiungere un nuovo difensore che possa dare qualche certezza in più al reparto. Ai dirigenti rossoneri non dispiacerebbe tornare alla carica con la Juventus per uno fra Daniele Rigani e Merih Demiral: i bianconeri non si sono ancora espressi in merito ma la sensazione è che Paratici possa prendere tempo fino agli ultimi giorni di gennaio per valutare la meglio il percorso di recupero di Giorgio Chiellini. Solo a quel punto libererebbe uno dei due centrali in rosa.