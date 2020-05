Il primo colpo del Milan può essere Kouassi: Rangnick lo voleva già al Lipsia

Il Milan è sulle tracce di Tanguy Kouassi. Lo scrive L'Equipe oggi in edicola: il classe 2002, difensore del Paris Saint-Germain, sarebbe uno dei primi nomi che la società rossonera vorrebbe regalare a Ralf Rangnick. Il ragazzo piacerebbe molto anche allo stesso tecnico che lo avrebbe voluto già al Lipsia. Kouassi non ha ancora firmato il contratto pro col PSG e sarebbe un'occasione d'oro per il club rossonero.