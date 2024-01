Il Psg interessato a Rafa Leao? Il portoghese ha una clausola importante

vedi letture

Il PSG starebbe pensando a Rafael Leao, se nella prossima estate Kylian Mbappè dovesse lasciare la capitale francese come sembra ormai destinato a fare. L'indiscrezione sul link tra i parigini e il numero 10 rossonero è stata riportata direttamente dalla Francia, dall'emittente Telefoot. Non è certo inaspettato che Leao possa essere oggetto di lusinghe e ricerche: il fatto che sia il Psg apre degli scenari di un certo tipo, date le disponibilità economiche del club francese.

Leao ha rinnovato il suo contratto con il Milan meno di un anno fa. Il portoghese è diventato il giocatore più pagato della rosa e nell'accordo è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 175 milioni di euro. Chiaro che se qualcuno - non solo il Psg - dovesse bussare in via Aldo Rossi con questa cifra sul piatto, difficilmente il Milan potrebbe resistere alla tentazione. Bisogna capire se il Psg è effettivamente disposto a un esborso del genere.