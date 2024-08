Insidia Roma per Manu Koné: Ghisolfi pronto all'assalto del francese

L'intoppo nella cessione di Ismael Bennacer potrebbe aprire le porte della capitale a Manu Koné. Senza l'uscita dell'algerino il Milan non avrebbe abbastanza posti nelle liste per il centrocampista francese, che a partire da questa stagione potrebbe sì giocare in Serie A, ma con la maglia della Roma.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nel momento in cui dovesse arrivare la fumata bianca per Edoardo Bove al Nottingham Forest, operazione che dovrebbe portare nelle casse della società giallorossa circa 10 milioni di euro, il direttore sportivo Ghisolfi andrebbe alla caccia di Koné dopo essersi già detto disposto a mettere sul tavolo del Monchengladbach un'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del classe 2001.