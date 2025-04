Joao Felix verso l'addio al Milan. Può tornare al Benfica o andare in Arabia

Joao Felix probabilmente saluterà il Milan senza troppi rimpianti. Da una parte e dall'altra, perché dopo un inizio ottimo - con un dolce cucchiaio a battere la Roma - si è via via perso, senza riuscire a reagire. Così il prestito da 5 milioni non verrà replicato, mentre il Chelsea dovrà trovargli una destinazione.

Una possibilità è quella di tornare dove tutto è iniziato. Al Benfica, magari in prestito con diritto di riscatto. Il ritorno del figliol prodigo dopo essere stato venduto qualche anno prima all'Atletico Madrid per centoventisei milioni di euro, un record per il calcio lusitano. Così il Benfica si ritroverebbe il proprio fantasista con la speranza di replicare il 2018-19, quando aveva segnato quindici gol in ventisei partite, ancora da teenager.

C'è però un'altra possibilità, perché Jorge Mendes sta lavorando per un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Molti soldi, un calcio più facile e probabilmente meno tattico, ma anche la lontananza da riflettori e critiche che paiono averlo inghiottito, soprattutto a causa di quanto è stato pagato sei anni fa. D'altro canto il suo passaggio al Milan è ben affrescato dalle parole di Walker, qualche tempo fa, durante la sfida con il Napoli. "Passa la palla. Non siamo Messi, passa la palla!".