Jovic allontana l'addio al Real: "I media fanno ridere, Zidane crede in me"

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni del portale serbo Novosti, smentendo le voci che vorrebbero Zidane non convinto di lui: "I media mi fanno sempre ridere. Sono stato abituato a tutti i tipi di commenti e giudizi sin dall'inizio della mia carriera da professionista. Il tempo dirà ciò che è vero. Zidane? Crede in me, il suo pensiero non è cambiato. Sto imparando da lui giorno dopo giorno, sono molto contento. Lui è ai vertici del calcio mondiale, sia come calciatore che come allenatore".