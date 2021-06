Junior Firpo a titolo definitivo? Difficile che il Milan faccia un investimento così importante per l'alternativa a Theo

Dalla Spagna, è arrivata la notizia dell'apertura del Milan al possibile acquisto a titolo definitivo di Junior Firpo, terzino del Barcellona che i rossoneri vorrebbero prendere per rinforzare la fascia sinistra. I blaugrana non intendono cederlo in prestito, ma vogliono monetizzare dalla sua cessione che potrebbe portare una ventina di milioni di euro nelle casse dei catalani. Difficilmente, però, il club di via Aldo Rossi farà un investimento così importante per prendere l'alternativa a Theo Hernandez.