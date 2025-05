Junior Firpo verso l’addio al Leeds: sondaggio anche da parte del Milan

vedi letture

Secondo quanto riportato da TBR Football, diversi club si stanno muovendo per ingaggiare Junior Firpo, ex terzino del Barcellona, che ha vissuto una stagione eccellente in Championship con il Leeds United. Il contratto del 28enne con i “Whites” scade al termine di questa stagione e tutto fa pensare a una sua partenza dopo quattro anni a Elland Road.

Arrivato dal Barcellona nel 2021 per 13 milioni di sterline, Firpo è stato determinante nella promozione del Leeds in Premier League dopo due anni nella serie cadetta inglese. Nonostante la volontà del club dello Yorkshire di rinnovare il contratto del nazionale della Repubblica Dominicana, il giocatore sembra deciso a guardarsi intorno.

Il Leeds sarebbe disposto a trattenerlo, ma il giocatore sta valutando opzioni alternative. Everton, Crystal Palace e West Ham sono tra le squadre che hanno già avuto contatti con il suo entourage, ma ci sono anche interessi concreti dall’Italia e dalla Spagna.

In particolare, il Barcellona - che necessita di rinforzi sulla fascia sinistra - starebbe valutando un ritorno del giocatore. Anche il Milan, in caso di partenza di Theo Hernández, avrebbe messo gli occhi su di lui. Un ritorno in Spagna appare altamente probabile, con Real Betis e Atlético Madrid pronti a inserirsi nella corsa.