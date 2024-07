Kaboré proposto dal suo entourage: il Milan lo valuta in alternativa ad Emerson Royal

Considerata la situazione contrattuale di Davide Calabria, in scadenza nel giugno 2025 e ad oggi ancora senza rinnovo, il Milan avrebbe intenzione di regalare a Paulo Fonseca un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione, con Emerson Royal del Tottenham da tempo in cima alla lista dei desideri del gruppo di lavoro formato da Moncada, Ibrahimovic, Furlani & Company.

Arrivare al terzino brasilano, però, si sta dimostrando essere più complicato del previsto considerata l'alta valutazione che gli Spurs fanno del giocatore (25 milioni di euro), motivo per il quale la squadra mercato del Milan si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza valutando qualche alternativa, che potrebbe arrivare direttamente da Manchester.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha infatti parlato non solo di Aaron Wan-Bissaka del Manchester United, ma anche di Issa Kaboré, classe 2001 in uscita dal City che sarebbe anche già stato proposto dal suo entourage al Milan. Essendo quello del burkinabé un profilo piuttosto interessante, il Diavolo si sarebbe segnato il nome sulla propria lista dei desideri, così da compiere le dovute valutazioni per decidere poi se affondare o meno il colpo sull'esterno di difesa, che dopo i prestiti al Troyes, al Marsiglia ed al Luton Town, è destinato a lasciare questa volta il Manchester City a titolo definitivo.

Nella scorsa stagione con la maglia del Luton Town Issa Kaboré ha collezionato 26 presenze in totale fra Premier League e EFL Cup, fornendo ai propri compagni anche due assist. A livello internazionale, invece, il classe 2001 vanta 40 presenze con il Burkina Faso e 2 gol.