Milan, senza Europa è improbabile che venga offerto un nuovo contratto a Florenzi

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina parla anche del possibile mercato in uscita del Milan. In attesa di come si concluderà la stagione milanista, che ha come obiettivo quello di centrare la qualificazione ad una competizione europea e quello di vincere la Coppa Italia, al momento resta incerto il futuro di diversi giocatori, come per esempio Fikayo Tomori, utilizzato con il contagocce da Conceiçao, Ruben Loftus-Cheek, a lungo infortunato in questa stagione, e Samuel Chukwueze, anche lui poco impiegato dal tecnico portoghese.

Florenzi in scadenza: rinnovo sì o no?

Incerto è poi anche il futuro di Alessandro Florenzi, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo la Rosea, senza Europa è improbabile che venga offerto il rinnovo al terzino italiano, rientrato da poco a disposizione dopo essere stato fuori da luglio per un grave infortunio al ginocchio rimediato durante la tournée negli Stati Uniti.