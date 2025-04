Futuro panchina Milan, Di Marzio: "C'è anche Italiano nella lista dei rossoneri"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del futuro della panchina del Milan con un altro profilo che è nella lista dei dirigenti del Diavolo oltre ai soliti De Zerbi, Conte e Allegri: "Paratici è stato scelto, deve essere ora formalizzato. Non è tutto da buttare, andrà capito ovviamente quale sarà la linea del direttore sportivo e dell'allenatore.

E a proposito dell'allenatore, a nomi che vengono quotidianamente accostati alla panchina del Milan, aggiungerei anche quello di Vincenzo Italiano perchè un tecnico che piace molto ai dirigenti rossoneri e a Furlani. E' sicuramente nella lista del club rossonero, non so in quale posizione ma piace in via Aldo Rossi. E credo che se lo meriti per quello che ha fatto alla Fiorentina e al Bologna. Il Bologna lo ha scelto al posto di Thiago Motta che non era facile da sostituire. Ha due anni di contratto con gli emiliani, non sono ancora iniziati i colloqui per il rinnovo, non credo che Italiano voglia iniziare la stagione con un solo anno di contratto. Vedremo se qualche big come Milan e Roma penserà a lui. Vedremo se Paratici farà anche il suo nome o se andrà su altri profili. Il nome di Italiano comunque piace nel club milanista".