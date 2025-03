Milan, Bentancur può tornare in Italia? L'ex Juve nel mirino dei rossoneri

Il Milan guarda con attenzione al mercato e ha posato gli occhi su Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, attualmente in forza al Tottenham, ha un contratto valido fino al 2026, ma i rossoneri potrebbero tentare l’assalto qualora non si arrivasse a un prolungamento con il club inglese. La situazione, però, non è priva di ostacoli. Gli Spurs sono determinati a non perdere il giocatore a parametro zero e, secondo le indiscrezioni di TEAMtalk, hanno intenzione di avviare al più presto i negoziati per il rinnovo, con l’obiettivo di respingere sia le avances dei rossoneri che dell’Atletico Madrid, altra squadra interessata al classe 1997.

RODRIGO BENTANCUR, LA BIO

Nato il 25 giugno 1997 a Nueva Helvecia, nel dipartimento di Colonia in Uruguay è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, club col quale ha esordito in prima squadra nel 2015, contribuendo alla conquista di due campionati argentini e una Coppa d'Argentina.​ Nel 2017 è passato alla Juventus, dove ha militato fino al gennaio 2022, vincendo tre campionati di Serie A, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Successivamente, si è trasferito al Tottenham in Premier League. A livello internazionale, Bentancur ha rappresentato l'Uruguay in diverse competizioni, tra cui il Mondiale 2018 e le Coppe America del 2019 e 2021.