Sarà un Milan più italiano: per la Gazzetta occhi su Comuzzo e Lucca

Sarà un Milan all'italiana? Potrebbe essere. La società di via Aldo Rossi sta pianificando il futuro. Saranno tanti i cambiamenti che ci saranno all'interno del club rossonero per la prossima stagione a partire dal direttore sportivo (sono tre i nomi in lizza da Paratici e Tare arrivando a D'Amico). Per quanto riguarda il mercato invece potrebbero esserci diversi movimenti in entrata e in uscita con molti giocatori che non hanno convinto che lasceranno Milano e altri invece che potrebbero essere già sul taccuino della dirigenza.

Occhi su Comuzzo e Lucca per la prossima stagione

Così come nella dirigenza, anche in campo potrebbero esserci diversi innesti italiani per rinforzare la rosa. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che potrebbero fare il caso del Milan potrebbe essere Pietro Comuzzo della Fiorentina ma va sottolineato come la priorità ora starebbe in altri reparti. E in attacco infatti uno dei giocatori sotto la lente di ingrandimento sarebbe Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Le statistiche dei due giocatori

La punta quest’anno ha già raggiunto la doppia cifra segnando 12 reti in 31 gare giocate in bianconero fra campionato e Coppa Italia mentre il difensore viola classe 2005 ha già giocato 32 partite nella squadra di Raffaele Palladino.