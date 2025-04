Milan e Bologna su Caleb Okoli? La risposta del suo agente

Il nome di Caleb Okoli torna in auge per il mercato italiano: nei giorni scorsi si è parlato dell'interessamento di Bologna e Milan per l'ex difensore dell'Atalanta che sta terminando il suo primo anno al Leicester, club che lo ha acquistato per quasi 15 milioni di euro la scorsa estate. L'agente del centrale italiano classe 2001, Alessandro Barison, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb per parlarci di lui e del suo futuro.

Si parla di Bologna e Milan interessate a lui.

"Da noi si dice: quando suonano le campane, significa che la chiesa è vicina. Se queste voci girano, vuol dire che qualcosa di vero c'è. Non so sotto che forma. Sartori lo stima moltissimo, a volte poi qualcuno lavora sotto traccia. Le richieste comunque non mancano".

Ne parlerete a breve con il Leicester?

"Ci troveremo a breve con la società per parlare anche di questo. Non vuol dire che rimanere dov'è non possa andare bene, ma bisogna valutare un po' tutto, dal campionato, al progetto per il futuro. Giocare in Championship non è come farlo in Premier. Lui ha mercato, sia nel calcio inglese che in quello italiano. E dobbiamo pensare anche al fatto che lui punti alla Nazionale e non voglia perderla".

Il club ha fatto un investimento con lui.

"Bisogna mettersi a tavolino e parlarne. La società ha fatto un investimento con lui, poi a gennaio il mister ha voluto dare un no tassativo alla sua partenza. Pensavo giocasse anche di più, ma ha comunque fatto bene".