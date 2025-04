Palladino non si sbilancia sul futuro di Adli alla Fiorentina. Anzi...

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, presenta così la sfida al Milan in conferenza stampa a pochi giorni dal successo contro l'Atalanta che ha rilanciato la squadra viola in ottica Champions.

Come sta Adli? E' un giocatore su cui fare affidamento per la prossima stagione?

"Non voglio parlare d'ora in poi dei giocatori per la prossima stagione, dobbiamo concentrarci sul presente. Yacine ha bisogno di trovare continuità, ma conto molto su di lui: ha bisogno di essere recuperato".