Moretto: "Milan in standby per il riscatto di Walker. Due grandi dubbi"

Matteo Moretto, esperto di mercato, nel suo consueto punto sulle trattative di tendenza sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha commentato così la situazione Kyle Walker-Milan: "Kyle Walker è arrivato a gennaio al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Si sta parlando molto sul futuro di Walker e sul fatto che il giocatore resti in rossonero fino al 2027. Ha firmato un contratto fino a giugno, prolungabile fino al 2027: tutto è già stabilito e impostato. Il ragazzo guadagna 2.5 milioni di euro netti in questi primi mesi e poi il suo stipendio diventerà di 4.5 milioni. Diventerà uno dei più pagati della rosa".

Questa la posizione rossonera: "Quello che vi posso dire oggi è che, verificando e parlando sia lato Milan che entourage giocatore, a oggi il club rossonero è in un momento di standby per quanto riguarda il riscatto del terzino inglese. Al momento il Milan non ha ancora preso una decisione. La società, al di là del direttore sportivo e allenatore che verranno, sta facendo una riflessione sul futuro e le prestazioni di Walker. Ci sono due grandi dubbi: la bilancia tra età e stipendio che andrebbe a guadagnare, questo fa riflettere il Milan. I rossoneri di fatto non hanno ancora preso una decisione definitiva: a oggi non ci sono tutte queste certezze di riscatto. Qualora dovesse essere riscattato il City potrebbe avere anche una piccola percentuale sulla futura rivendita".