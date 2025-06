Capitolo esuberi Milan: in lista anche Lofuts-Cheek, Okafor e Chukwueze

Ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan in questi giorni si è dedicato anche alle trattative per Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah, con l'americano che sembrerebbe l'unico fra i tre pronto a preparare le valige per lasciare la Milano rossonera in direzione Napoli.

Oltre a questi calciatori, comunque, il Diavolo avrebbe una lista di esuberi che non rientrano nei piani di Max Allegri che si proveranno a piazzare in questo calciomercato. Questi sono, fra gli altri, Ruben Loftus-Cheek, cercato dalla Lazio di Maurizio Sarri, Samuel Chukwueze, che ha mercato soprattutto in Spagna con il Real Betis interessato, e Noah Okafor, di rientro dal prestito deludente al Napoli.