Il Milan studia il colpo Darwin Nunez, che piace anche al Napoli e in Arabia Saudita

vedi letture

Un grande attaccante per un grande Milan, è questa l'idea di Igli Tare e Massimiliano Allegri, già al lavoro da diverse settimane per trovare il profilo giusto in questo calciomercato. I nomi più gettonati sono ovviamente quelli di Mateo Retegui, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, ma questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Darwin Nunez, classe '99 del Liverpool reduce da una stagione tutt'altro che esaltante in Premier League.

Complice un rapporto mai sbocciato con Arne Slot, l'uruguaiano potrebbe lasciare senza troppi complimenti i Reds in estate, diventando una vera e propria occasione non solo per il Milan, ma anche per le altre squadre alla ricerca di un attaccante. Non a caso nel corso di questi giorni si è parlato sia di Napoli che di Al-Nassr ed Al-Hilal, che si sarebbero addirittura fatte avanti anche con offerte piuttosto ricche, rifiutate però da Nunez che vorrebbe continuare a provare a fare la differenza in Europa.