Modric, Xhaka e Zinchenko: il Milan vuole regalare ad Allegri un Instant team

Il Milan edizione 2025/26 avrà impresso il marchio di Massimiliano Allegri. Non solo perché è tornato sulla panchina rossonera dopo 11 anni, ma anche perché è pienamente coinvolto nelle riunioni per la costruzione della squadra. Dialogo costante con Tare e Furlani, al lavoro per rendere la rosa più idonea possibile alle esigenze dell'allenatore.

Allegri ha sempre saputo lavorare con i giovani e valorizzarli, ma all'interno dell'organico servono uomini d'esperienza in grado di guidare il gruppo e aiutarlo a crescere. Ecco perché, soprattutto a centrocampo, il Milan non punta certo sulla linea verde. il colpo è Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale per club come da accordi tra le parti. Accanto a lui, Igli Tare vorrebbe metterci Granit Xhaka: mente del Bayer Leverkusen degli ultimi anni. Contatti nella giornata di ieri, con il centrocampista svizzero che ha mostrato apprezzamento per la destinazione milanista.

Anche per il ruolo di terzino sinistro, come riporta Tuttosport, si punta sull'usato sicuro: piace infatti Oleksander Zinchenko dell’Arsenal. Nelle prossime settimane, infine, partirà l'assalto ad una punta centrale visto che Allegri vuole un profilo diverso da quello di Gimenez. Vlahovic e Retegui sono in cima alla lista del tecnico: nomi da instant team, ma anche chiara volontà di riaprire un ciclo che possa durare nel tempo.