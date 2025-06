Per la fascia destra del Milan Tare vigila su Dodo della Fiorentina

Oltre alla questione terzino sinistro, in questo calciomercato il Milan ha da risolvere anche quella relativa a quello destro, anche perché Massimiliano Allegri non ritiene che Alex Jimenez ed Alexis Saelemaekers possano ricoprire quel ruolo nella sua idea di calcio. Complici gli addii di Kyle Walker e Alessandro Florenzi, il Milan dovrà fare dunque un terzino destro in questo calciomercato, ruolo che vedrebbe un nome in particolare essere in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Igli Tare.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, il dirigente del Milan starebbe vigilando su Dodo della Fiorentina, calciatore sul quale ha suggerito di puntare anche l'ex Cafu. Classe 1998, l'ex Shakhtar in stagione ha collezionato 46 presenze, 6 assist e zero gol in tutte le competizioni con la maglia Viola, numeri non esaltanti che però vengono compensati da una continnuità di rendimento importante che ha portato il Diavolo a posare gli occhi su di lui.