Walker tornerà al City ma non rimarrà: c'è interesse del Fenerbahce

Kyle Walker non rimarrà al Milan, questo ormai è chiaro. L'avventura del terzino inglese a Milano, sponda rossonera, non è andata come previsto, nonostante un buon inizio e nonostante le ottime premesse. Il calciatore non sarà riscattato dal Manchester City dal Milan per 5 milioni: così farà ritorno al suo club d'origine, anche se solo di passaggio. Il laterale britannico è già in cerca di una nuova sistemazione, lontano da Manchester che rappresenta ormai un capitolo chiuso della sua carriera. Sul tema ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

La spiegazione di Fabrizio Romano su Kyle Walker: "Walker non fa parte della squadra del Manchester City partita per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tornerà dal prestito al Milan ma il giocatore non rimarrà al City e non farà parte della squadra inglese: decisione presa da Pep Guardiola e dal direttore sportivo. Kyle Walwer è pronto per un nuovo capitolo come era già accaduto a gennaio: c'è un interesse del Fenerbahce che ha chiamato per capire la situazione. È un giocatore apprezzato da Mourinho: vediamo se le conversazioni avanzeranno".