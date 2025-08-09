Romano: "Hojlund-Milan trattativa appena nata. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. Queste le cifre dell'affare"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di trattative ha commentato così su Youtube la vicenda tra Hojlund e il Milan. Che cosa manca per iniziare una vera e propria trattativa ufficiale?

"La situazione di Rasmus Hojlund è chiara. Per lo United è tutto confermato, con gli inglese che hanno dato disponibilità al prestito del ragazzo, è un'occasione concretissima perchè per il Manchester è un giocatore in vendita, che non rientra nei piani. Ciò che possiamo confermare è che Hojlund-Milan non è più un'idea, ma sta diventando una vera trattativa. Si sta infatti lavorando ai costi dell'affare: si parla di un prestito da 6 milioni di euro più opzione di riscatto da 45 milioni di euro. Il giocatore continua a dire al Manchester che vuole restare, ma dovrà probabilmente prender atto della realtà".