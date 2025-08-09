Romano conferma: "Leoni al Milan piace tantissimo, ma attenzione al Liverpool. Se i Reds facessero un'offerta sarebbe difficile competere"
La cessione di Malick Thiaw al Newcastle è ormai cosa fatta. Un affare da 42 milioni di euro totali (38+4 di bonus) che porteranno l’ex difensore rossonero in Premier League insieme a Sandro Tonali. Una trattativa voluta soprattutto dal ragazzo, che proprio nelle ultime settimane aveva rifiutato anche un’offerta di rinnovo e miglioramento dello stipendio da parte della dirigenza milanista.
Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera resta attenta e vigile sulle situazioni di Leoni e Comuzzo, ma non solo. Questo quanto riportato dal giornalista sul suo canale youtube.
"Leoni al Milan sicuramente piace tantissimo e resta uno dei nomi nella lista del Milan, dell'Inter, della Juve. Ma non dimenticate il gradimento del Liverpool, aumenta sempre di più. Se dovesse il Liverpool fare un'offerta, sarebbe difficile competere per tutti".
