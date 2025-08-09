Di Marzio: "Principio di accordo con l’Aberdeen per la cessione di Marko Lazetic a titolo definitivo"

Oggi alle 22:24Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, il mercato in uscita del Milan è in continua evoluzione. Infatti, dopo la cessione ormai definita di Malick Thiaw al Newcastle per una cifra di circa 42 milioni di euro, la dirigenza milanista starebbe per chiudere per un'altra cessione.

Di Marzio così su Marko Lazetic

"Un'altra notizia di questa sera è il principio di accordo con l’Aberdeen per la cessione di Marko Lazetic a titolo definitivo. Si tratta di una cessione a parametro zero più il 50% della rivendita a favore dei rossoneri".