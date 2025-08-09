Hojlund-Milan, c'è la trattativa ma l'attaccante continua a ribadire la sua volontà: vuole restare al Manchester United

Dopo l'arrivo di Ardon Jashari, la dirigenza rossonera vuole proseguire nel rinforzare la rosa di mister Allegri. Ad oggi infatti, Tare vorrebbe portare al Milan altri profli in attacco e in difesa. Abbiamo parlato di Athekame (leggi qui) ma le notizie non sembrano finire qui.

Come riportato da Fabrizio Romano infatti, la situazione di Rasmus Hojlund è chiara. Infatti, il Manchster United è intenzionato a non voler più puntare sul danese, e proprio da qui nasce quella che ormai è più di un'idea tra Milan e Hojlund, appunto. Si sta infatti lavorando ai costi dell'affare: si parla di un prestito da 6 milioni di euro più opzione di riscatto da 45 milioni di euro. Il giocatore però, dal canto suo continua a dire al Manchester che vuole restare per giocarsi le proprie chance in Premier, ma dovrà probabilmente prender atto della realtà. Il Milan continua a lavorare per dare ad Allegri un altro centravanti.