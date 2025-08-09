MN - Nuovi contatti positivi tra Milan e Athekame, rossoneri convinti dell'operazione

MN - Nuovi contatti positivi tra Milan e Athekame, rossoneri convinti dell'operazioneMilanNews.it
Oggi alle 20:47News
di Niccolò Crespi
fonte Antonio Vitiello

Il mercato del Milan non sembra esser finito qui. Dopo l'ultimo arrivo di Ardon Jashari (esordio convincente questo pomeriggio contro il Leeds) la dirigenza rossonera è a lavoro per provare a rinforzare nuovamente la rosa di mister Allegri. Nonostante il nome caldo in attacco, Rasmus Hojlund, resta forte il profilo di Zachary Athekame per la difesa.

Infatti, come riportato dalla nostra redazione, in serata ci sono stati nuovi contatti positivi tra il Milan e il terzno svizzero, con i rossoneri convinti di puntare sul giovane difensore svizzero. Sul difensore centrale invece si valuteranno anche altri profili, oltre ai già citati Leoni e Comuzzo.

Di Antonio Vitiello